A União Europeia vai "iniciar os trabalhos necessários" para impor sanções mais pesadas ao Irão após o ataque aéreo de sábado a Israel, afirmou o principal diplomata do bloco.

PUBLICIDADE

Josep Borrell afirmou que vai pedir aos seus serviços que estudem a possibilidade de alargar as atuais sanções da UE contra a tecnologia de drones iraniana.

O atual regime de sanções - estabelecido em julho de 2023 para punir o Irão por ajudar a máquina de guerra de Putin com drones não tripulados - seria alargado para incluir mísseis e abranger também os representantes do Irão na região.

O Presidente do Parlamento Europeu afirmou que a Guarda Revolucionária iraniana será considerada uma organização terrorista, mas sublinhou que tal seria difícil, uma vez que o ramo militar ainda não foi associado a um ato de terrorismo em nenhum dos Estados-Membros da UE.

As sanções alargadas foram apresentadas por "alguns Estados-Membros" durante a reunião, disse Borrell, que se absteve de nomeá-los. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, e o ministro austríaco, Alexander Schallenberg, defenderam esta medida na terça-feira.

A decisão foi tomada no momento em que os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE se esforçavam por evitar uma nova escalada do conflito que assola o Médio Oriente, apelando à contenção de todas as partes. Até à data, os países da UE têm reiterado o seu empenhamento na segurança de Israel, ao mesmo tempo que instam o governo de Netanyahu a ser prudente para evitar que o conflito se transforme numa guerra total.

"A região está à beira do abismo (...) e temos de nos afastar dele", disse Borrell, acrescentando que um passo mal calculado num braço de ferro entre Israel e o Irão poderia levar a uma guerra que "ninguém quer".

Sanções contra drones iranianos podem ser "alargadas"

A União Europeia tem já em vigor uma série de sanções contra o regime iraniano, incluindo restrições comerciais, proibições de viajar e congelamento de bens.

Algumas destas sanções foram impostas em resposta às violações dos direitos humanos cometidas por Teerão - nomeadamente na sequência da morte de Mahsa Amini, em 2022, às mãos da polícia da moralidade iraniana - e à consequente repressão draconiana dos manifestantes.

Mais recentemente, o bloco estabeleceu um novo regime para proibir a exportação pela UE de componentes críticos utilizados para fabricar drones mortais, também conhecidos como veículos aéreos não tripulados (UAV), que são depois vendidos a Moscovo para reforçar os seus esforços de guerra na Ucrânia.

Estes UAV foram também utilizados no sábado, quando Teerão lançou cerca de 300 drones e mísseis de cruzeiro e balísticos contra Israel, no seu primeiro ataque direto ao território israelita.

O ataque foi uma resposta ao recente ataque aéreo de Israel a um edifício diplomático iraniano em Damasco, capital da Síria, que causou a morte de sete membros da Guarda Revolucionária, incluindo dois comandantes de topo. Este ataque foi igualmente condenado por Borrell, em nome da UE.

Borrell afirmou que as sanções do bloco contra os drones iranianos podem ser expandidas em "duas direcções". Em primeiro lugar, os mísseis seriam incluídos, bem como os drones, apesar de não existirem provas actuais que sugiram que Teerão está a fornecer a Moscovo os projéteis utilizados na sua guerra não provocada contra a Ucrânia.

Os representantes do Irão nos países vizinhos, como os Houthis no Iémen, o Hezbollah no Líbano e o regime sírio, poderão também ser abrangidos por um regime alargado.

Apelos a novas medidas restritivas

Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel escreveu a 32 dos seus homólogos ocidentais - incluindo os 27 ministros dos Negócios Estrangeiros da UE - pedindo-lhes que impusessem sanções mais amplas ao programa de mísseis do Irão e que classificassem a Guarda Revolucionária Iraniana como uma organização terrorista.

"O Irão tem de ser travado agora, antes que seja tarde demais", afirmou o ministro Israel Katz na rede social X, descrevendo a sua iniciativa como uma "ofensiva diplomática contra o Irão".

Borrell afirmou que, embora os seus serviços possam considerar a inclusão da Guarda Revolucionária na lista de organizações terroristas, a UE exige uma "decisão de uma autoridade nacional relacionada com um caso de atividades terroristas" para poder fazê-lo.

"Vou pedir aos serviços jurídicos do Serviço Europeu para a Ação Externa que voltem a analisar esta questão e vejam se há algum caso em que possamos basear esta proposta, mas, de momento, não temos essa possibilidade", explicou.

Outro instrumento potencial para exercer pressão sobre o Irão poderá ser a retoma das sanções impostas ao Irão devido às suas atividades nucleares.

PUBLICIDADE

O acordo nuclear com o Irão de 2015, que permitiu ao país desmantelar grande parte do seu programa nuclear em troca de uma derrogação ocidental de sanções no valor de milhares de milhões de euros, inclui uma cláusula negociada pelos Estados Unidos que permite "anular" as sanções se o Irão for suspeito de violar o acordo.

Os Estados Unidos tentaram levantar as sanções em 2020, mas foram impedidos por outros signatários - incluindo a França e a Alemanha - que alegaram que a medida não era possível, uma vez que a administração Trump se tinha retirado do acordo nuclear em 2018.

Sven Biscop, do Instituto Egmont, afirmou que qualquer endurecimento das sanções da UE pouco faria para pressionar o Irão: " O Irão está agora quase totalmente isolado do Ocidente, pelo que não há muito que uma nova ronda de sanções da UE contra o Irão possa trazer", disse Biscop.

Os líderes da UE deverão reunir-se em Bruxelas para uma cimeira de dois dias na quarta-feira, e a frágil situação no Médio Oriente deverá dominar as discussões.