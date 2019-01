Incêndio faz 2 mortos em estância de esqui nos Alpes franceses

Tamanho do texto

As vítimas mortais foram encontradas entre os escombros e ainda não foram identificadas. Quatros feridos, em estado grave, foram transportados por helicóptero para o hospital.

As chamas deflagraram durante a madrugada deste domingo e tiveram início no último piso de um edifício de três andares, propagando-se muito rapidamente.

O alerta foi dado por volta das 4 horas e trinta minutos locais, menos uma hora em Lisboa.

Sessenta pessoas, entre hóspedes e funcionários, foram retirados pelas autoridades.

Cerca de sete dezenas de bombeiros conseguiram controlar as chamas, ao início da manhã.

Estão ainda por apurar as causas do incêndio. As autoridades locais, abriram já um inquérito.