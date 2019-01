Irlanda do Norte: Polícia detém dois homens após atentado

Tamanho do texto

A polícia da Irlanda do Norte deteve dois homens por estarem, alegadamente, envolvidos na explosão de um veículo armadilhado em frente de um tribunal em Londonderry, na noite de sábado.

As autoridades suspeitam que o atentado tenha sido organizado por dissidentes do IRA, o Exército Republicano Irlandês.

"Claramente foi uma tentativa muito significativa de matar pessoas aqui nesta comunidade. Devo enfatizar que esta bomba foi colocada num carro numa comunidade local, foi conduzida pela cidade... Um homem solitário que saltou do carro, fugiu e deixou a bomba aqui para as pessoas desta comunidade e para polícia local lidarem com isso", contra o chefe de polícia assistente, Mark Hamilton.

O engenho explosivo foi colocado numa carrinha roubada e explodiu em frente ao tribunal de Londonderry, numa zona onde existe um hotel e alguns bares.

Na altura da explosão, por volta das 20 horas de sábado, a polícia estava a evacuar a zona depois de ter recebido um aviso.

O atentado não provocou vítimas.