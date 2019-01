Cristiano Ronaldo paga multa de 18,8 milhões ao fisco espanhol

Cristiano Ronaldo vai pagar uma multa de 18,8 milhões de euros ao fisco espanhol.

O internacional português reconheceu, esta terça-feira, num tribunal de Madrid, ter fugido ao pagamento de impostos de rendimentos auferidos sobre os direitos de imagem em Espanha, quando vestia a camisola do Real Madrid.

Além de Ronaldo, também Xabi Alonso compareceu em tribunal. O antigo médio do Real Madrid é acusado de burlar o fisco espanhol em dois milhões de euros. Sendo condenado, Alonso pode enfrentar uma pena de cinco anos de prisão e o pagamento de quatro milhões de euros de multa.

Para o presidente executivo da rede internacional Tax Justice, a justiça tem de ir além dos jogadores. "Eles podem ser génios do futebol, mas não são génios dos impostos. Isto vem de outro lugar. Há um grupo de profissionais de impostos, advogados e contabilistas que criaram todos esses esquemas. Penso que são essas as pessoas que deveríamos estar a investigar em termos de fraude, evasão e o custo para as receitas do Governo, o dinheiro que se está a perder", afirma Alex Cogham.

Ao assumir a culpa, Cristiano Ronaldo evitou uma pena de prisão de 23 meses.

O acordo permite encerrar o processo judicial contra o avançado da Juventus que estava acusado de defraudar o fisco espanhol em cerca de 15 milhões de euros.