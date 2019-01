Exposição de Bordalo II alerta para os perigos da destruição do planeta

O português, Bordalo II, leva a Paris uma exposição sobre a destruição do meio ambiente e as alterações climáticas.

A mostra, intitulada de "O Acordo de Paris" é composta por 30 obras que representam animais em extinção feitas com materiais que foram deitados para o lixo.

O objetivo do artista é alertar para a necessidade de se cumprir as metas acordadas e de se continuar a estipular regras de modo a continuarmos a viver num planeta sustentável.

"A ideia não é fazer algo bonito com o lixo. É fazer com que as pessoas parem e olhem para o que está por trás disso. Então, basicamente estamos a destruir o mundo com os nossos hábitos, com a economia que estamos a defender e os animais são, provavelmente, a maneira mais fácil para fazer um retrato da natureza, pois eles são mais parecidos com humanos do que uma árvore, por exemplo. Eles têm expressões como olhos, narizes... Creio que é mais fácil representar a natureza com os animais", afirma o artista.

A exposição foi organizada pela galeria Mathgoth e ocupa uma área de 700 metros quadrados no 13º bairro parisiense.

"O Acordo de Paris" de Bordalo II, na capital francesa, de 26 de janeiro a 2 de março.