A Antiga República Jugoslava da Macedónia (FYROM, em inglês) vai passar a chamar-se oficialmente República da Macedónia do Norte. O parlamento de Atenas aprovou o compromisso que abre as portas da UE e da NATO ao seu vizinho. A ratificação do Acordo de Prespa por 153 votos a favor, em 300 deputados, põe fim a um diferendo de 28 anos.