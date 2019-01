Milhares marcham pelo clima em Bruxelas

Tamanho do texto

Em Bruxelas cerca de setenta mil pessoas participaram no desfile pela proteção do planeta, dois dias depois de uma iniciativa semelhante organizada pelo movimento Juventude Belga.

A Marcha Europeia do Clima atravessou a capital reunindo pessoas de todo o país e de todas as idades empenhadas em enviar uma mensagem clara aos políticos.

Martin participou com a família no desfilie. Acredita que o debate sobre as alterações climáticas e sobre a proteção da natureza deve ser aberto a toda a sociedade.

“Quero que os políticos ouçam os cidadãos, que mudem drasticamente a forma como vivemos, consumimos, que eliminem totalmente o plástico do nosso meio ambiente. Gostaríamos que pensassem connosco, que trabalhássemos juntos, um pouco mais de gestão participativa: com crianças e com pais e políticos, todos juntos ".

A Marcha Europeia do Clima de Bruxelas está inserida num contexto de ações semelhantes organizadas em França. A mobilização tem sido particularmente forte entre os jovens do país.

Na cidade das instituições europeias o principal objetivo foi "desafiar" os líderes dos 28 estados membros que vão estar reunidos no Conselho Europeu, no final de março.