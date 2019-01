Câmara dos Comuns debate plano B

A Câmara dos Comuns é palco esta terça-feira de mais um debate crucial tendo em vista a saída do Reino Unido da União Europeia. O tempo começa a escassear mas as soluções também. Theresa May não baixou os braços após o chumbo do acordo com Bruxelas e tenta agora aprovar um plano B, que nem é assim tão diferente do acordo inicial. Uma vez mais, o governo apela à união dentro do próprio partido.

Jacob Rees-Mogg refere que os Conservadores apresentam uma proposta realista que será uma grande ajuda mas que é essencial que "o partido se una pelo interesse do país".

A proposta dos conservadores é apenas uma de várias em discussão. À imagem do país, também a Câmara dos Comuns está dividida e o momento de tomar uma decisão definitiva aproxima-se a passos largos.