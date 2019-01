O Centro Cultural da Fundação Stavros Niarchos (SNFCC), em colaboração com a Fundação George Zongolopoulos, organiza a primeira exposição dedicada exclusivamente a esculturas públicas instaladas na Grécia e noutros países pelo icónico artista George Zongolopoulos.

Zongolopoulos é um dos mais importantes escultores gregos do século XX. A exposição revela a forma como a escultura do artista se insere nos espaços das instalações e interage diariamente com o público

Nicholas Yatromanolakis é o diretor de comunicação da Fundação: "Um dos principais objetivos do Centro Cultural da Fundação Stavros Niarchos (SNFCC) é redefinir o espaço público e a relação dos cidadãos com este espaço público. Pensámos que era realmente apropriado hospedar as esculturas de um artista que mudou o significado da arte pública na Grécia, George Zongolopoulos.

Os visitantes terão a oportunidade de ver mais de 20 esculturas nas áreas exteriores da Ágora e no átrio do 4º andar da Biblioteca Nacional da Grécia. Várias das esculturas são exibidas pela primeira vez em público.

O presidente da Fundação George Zongolopoulos, Angelos-Moretis, fala do artista e do seu legado: "Temos aqui esculturas que as pessoas podem ver diariamente, se andarem na cidade. Estão por aí, podem passar por elas. É possível que não percebam, que não as reconheçam. Por isso, esta exposição é uma oportunidade para conhecer a escultura pública de George Zongolopoulos. Ele tinha a esperança de que essas esculturas fossem nossas companheiras diárias, uma oportunidade diária de melhorar a nossa vida, de termos uma qualidade de vida diferente. Isso pode acontecer através da escultura".

A mostra é complementada por maquetes, construções, desenhos, vídeos, fotos. Uma boa sugestão se passar por Atenas até 31 de maio.