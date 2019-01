"Christian Dior: Designer of Dreams" é o nome da exposição patente no Victoria & Albert Museum, em Londres. Inspirada numa exposição prévia do Museu de Artes Decorativas de Paris, a retrospetiva mostra o fascínio do estilista francês pela cultura britânica e o impacto que a Casa teve no mundo da moda.

A exposição pode ser visitada até 14 de julho.