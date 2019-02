Guaidó denuncia tentativas de intimidação da polícia

Tamanho do texto

Não será através do descontraído retrato de família de Juan Guaidó que se pode atestar a alta tensão vivida na Venezuela. Mas a verdade é que o homem que quer afastar Nicolás Maduro do poder revela tentativas de intimidação, afirmando que uma força especial da polícia tentou abordar a sua mulher quando esta se encontrava sozinha com a filha em casa.

"O objetivo é claro. É muito claro. E é um objetivo que eles não alcançaram. Não vão conseguir romper a família venezuelana", garante Guaidó.

O autoproclamado presidente interino convocou para este sábado aquela que apresenta já "como a maior marcha de sempre na Venezuela e na história do continente".

O objetivo de Guaidó é igualmente claro: novas eleições, aliás como também é exigido por vários países europeus, entre os quais Portugal.

Maduro rejeita ultimatos e conta com o apoio da Rússia, China, Coreia do Norte e Turquia.