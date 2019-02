Transferências de inverno 2018/19: Eis os melhores negócios europeus

A janela de transferências de inverno fica marcada esta época pelos negócios antecipados envolvendo o norte-americano Christian Pulisic e o holandês Frankie de Jong.

O Chelsea fechou negócio por Pulisic no início de janeiro, mas aceitou empresta-lo ao Borussia até final da presente temporada.

O mesmo acordou o Barcelona com o Ajax por De Jong, até ver o mais caro desta janela de transferências e ainda com €11 milhões pendentes por objetivos.

O grande negócio do futebol francês nesta abertura a meio da época do período de inscrições está, por outro lado, ensombrado pelo desaparecimento de Emiliano Sala.

O argentino foi negociado pelo Nantes para Cardiff, mas está incontactável desde que o avião particular que o transportava para Inglaterra desapareceu quando sobrevoava o Canal da Mancha após a despedida do jogador dos antigos colegas de equipa.

Sporting muito ativo

Em Portugal, Sporting foi o maior investidor no reforço da equipa. O Portimonense deverá ser o que mais vai faturar.

Os "leões" arrumaram a casa e incorparam uma mão cheia de novos jogadores, incluindo o maior investimento nacinal nesta janela de transferências.

O FC Porto destacou-se pela notoriedade de um dos reforços: o internacional português Pepe regressou à Invicta a custo zero após rescindir com o Besiktas, da Turquia.

O Benfica conseguiu um importante encaixe no derradeiro dia de mercado com a venda de Castillo para o México.

De acordo com o treinador António Folha, o Portimonense já transacionou o passe de Nakajima. O japonês deverá rumar ao Qatar, por um valor bem acima da venda de Talisca pelo Benfica.

Veja aqui as principais entradas e saídas nas maiores Ligas europeias, de acordo com o Transfermarket:

PORTUGAL

Aquisições (inscrições fechadas)

€4,3 milhões, Idrissa Doumbia, do Akhmat Grozny (Rússia) para o Sporting;

€3,1 milhões, Cristian Borja, do Toluca (México) para o Sporting;

€1,5 milhões, Fernando, do Santa Clara para o FC Porto;

€550 mil, Luiz Phellype, do P. Ferreira para o Sporting;

€500 mil, Said Ahmed Said, do Hajduk Split (Croácia) para o Rio Ave.

Vendas

€35 milhões, Nakajima, do Portimonense para o Al Duhail (Qatar)***;

€19,2 milhões, Talisca, do Benfica para o Evergrande (China);

€8,73 milhões, Nicolás Castillo, do Benfica para o América (México);

€4 milhões, Marcão, do D. Chaves para o Galatasaray (Turquia);

€3,5 milhões, Stephen Eustáquio, do D. Chaves para o Cruz Azul (México).

INGLATERRA

Aquisições (31/01/2019)

€64 milhões, Christian Pulisic, do B. Dortmund para o Chelsea*;

€24 milhões, Miguel Almíron, do Atlanta Utd. (MLS) para o Newcastle;

€21,2 milhões, Dominik Solanke, do Liverpool para o Bournemouth;

€20,5 milhões, Jonny Castro, do At. MAdrid (Espanha) para o Wolverhampton;

€17 milhões, Emiliano Sala, do Nantes (França) para o Cardiff.

Vendas

€21,2 milhões, Dominik Solanke, do Liverpool para o Bournemouth;

€17 milhões, Brahim Diaz, do Man. City para o Real Madrid (Espanha);

€13,6 milhões, Chris Mepham, do Brentford (II Liga) para o Bournemouth;

€13,5 milhões, Benik Afobe, do Wolverhampton para o Stoke;

€12,45 milhões, Mousa Dembelé, do Tottenham para o Evergrande (China).

ALEMANHA

Aquisições (31/01/2919)

€19 milhões, Amadou Haidara, do RB Salzburgo (Áustria) para o Leipzig;

€15,5 milhões, Leonardo Balerdi, do Boca Jrs (Argentina) para o B. Dortmund;

€11 milhões, Ozan Kabak, do Galatasaray (Turquia) para o Estugarda;

€10 milhões, Alphonso Davies, do Vancouver (MLS) para o B. Munique;

€9 milhões, Rabbi Matondo, do Man. City (Inglaterra) para o Schalke 04.

Vendas

€64 milhões, Christian Pulisic, do B. Dortmund para o Chelsea *;

€8,8 milhões, Carlos Salcedo, do E. Frankfurt para o Tigres (México);

€5 milhões, Sandro Wagner, do Bayern Munique para Tianjin Teda (China)

€3 milhões, Florian Kainz, do W. Bremen para o Colónia (Liga2);

€2 milhões, Naldo, do Schalke 04 para o AS Mónaco (França).

ESPANHA

Aquisições (31/01/2019)

€75 milhões, Frankie de Jong, do Ajax (Holanda) para o Bacelona*;

€17 milhões, Brahim Diaz, do Man. City para o Real Madrid;

€14 milhões, Diego Lainez, do América (México) para o Bétis;

€12 milhões, Emerson, do At. Mineiro (Brasil) para o Barcelona;

€10 milhões, Vicente Iborra, do Leicester (Inglaterra) para Villarreal.

Vendas

€42 milhões, Paulinho, do Barcelona para o Evergrande (China);

€20,5 milhões, Jonny Castro, do At. Madrid para o Wolverhampton (Inglaterra);

€5,8 milhões, Leo Baptistão, do Espanyol para o Wuhan Zall (China);

€5 milhões, Rubén Sobrino, do Alavés para o Valência;

€5 milhões, Sergi Guardiola, do Córdoba (Liga2) para o Valladollid.

ITÁLIA

Aquisições (31/01/2019)

€35 milhões, Lucas Paquetá, do Flamengo (Brasil) para o AC Milan;

€35 milhões, Krzysztof Piatek, do Génova para o AC Milan;

€12 milhões, Manolo Gabbiadini, do Southampton (Inglaterra) para a Sampdoria;

€12 milhões, Hamed Jr. Traoré, do Empoli para a Fiorentina;

€7,5 milhões, Andrew Gravillon, do Pescara para o Inter de Milão.

Vendas

€35 milhões, Krzysztof Piatek, do Génova para o AC Milan;

€12 milhões, Hamed Jr. Traoré, do Emploi para a Fiorentina;

€9 milhões, Gonzalo Higaín, da Juventus para o Chelsea (Inglaterra)**;

€8 milhões, Mehdi Benatia, da Juventus para o al Duhail (Qatar);

€7 milhões, Jacob Rasmussen, do Empoli para a Fiorentina.

FRANÇA

Aquisições(31/01/2019)

€40 milhões, Leandro Paredes, do Zenit (Rússia) para o Paris Saint-Germain;

€11 milhões, Fodé Ballo-Touré, do Lille para o Mónaco;

€5,5 milhões, Yacine Adli, do Paris Saint-Germain para o Bordéus;

€4 milhões, Arbër Zeneli, do Heerenven (Holanda) para o Reims;

€4 milhões, Sory Kaba, do Elche (Espanha) para o Dijon.

Vendas

€17 milhões, Emiliano Sala, do Nantes para o Cardiff (Inglaterra);

€11 milhões, Fodé Ballo-Touré, do Lille para o Mónaco;

€5,5 milhões, Yacine Adli, do Paris Saint-Germain para o Bordéus;

€5 milhões, Frédéric Guilbert, do Caen para o Aston Villa (Inglaterra);

€1,5 milhões, Antonio Barreca, do AS Mónaco para o Newcastle (Inglaterra)**.

* empréstimo ao clube de origem até fim da época;

** custo do empréstimo;

*** por oficializar.