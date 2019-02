Papa Francisco visita Emirados Árabes Unidos este domingo

Tamanho do texto

O Papa Francisco está a preparar a visita histórica deste domingo. O líder da Igreja Católica aceitou o convite que o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, lhe fez para participar num encontro inter-religioso sobre o tema "fraternidade humana", nos Emirados Árabes Unidos.

O encontro, o primeiro de um papa à Peninsula da Arábia, começa este domingo, na capital Abu dhabi. O objetivo: melhorar as relações com o mundo islâmico.

"Querido povo dos Emirados Árabes Unidos, Salam aleikum, a paz esteja convosco.", disse Francisco num vídeo divulgado pela Vatican News.

"A fé em Deus unifica, não divide, aproxima as pessoas, mesmo com suas diferenças, enquanto as mantém longe das hostilidades e da aversão", disse o líder da Igreja Católica.

Ao contrário do país vizinho, a Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos é permitida a prática de várias religiões. Há uma grande comunidade de cristãos, ansiosos pela visita do Papa Francisco. Mais de 90% da população dos EAU é estrangeira.