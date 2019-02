Noiva de Khashoggi lança livro sobre o jornalista

Tamanho do texto

Para além do jornalista, o homem. A memória de Jamal Khashoggi ganha uma nova vida com a publicação de uma biografia escrita por dois jornalistas com base em entrevistas à noiva.

Num livro que procura "buscar justiça", são partilhados aspetos da vida pessoal do jornalista assassinado.

Khashoggi perdeu a vida a dois de outubro, dentro do consulado saudita na Turquia, quando procurava obter documentação para se casar.

Para quem com ele partilhava a vida, a morte ainda está por esclarecer:

"Estou otimista. Penso que Callamard é sincera. Falámos muito quando veio aqui a Istambul. Até agora, as Nações Unidas não trabalharam a sério neste caso, mas tenho esperança no futuro", adianta Hatice Cengiz, noiva de Khashoggi.

Passados pouco mais de quatro meses desde o homicídio de Khashoggi, o corpo do jornalista ainda não foi encontrado.

Um aspeto fundamental para o caso ser encerrado pela família, que apela aos Estados Unidos e à Europa por um acompanhamento mais próximo do caso.