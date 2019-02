May e Varadkar discutem o Brexit em Dublin

Theresa May está em Dublin para discutir o Brexit. A primeira-ministra britânica esteve reunida na noite de sexta-feira com o chefe do governo irlandês, Leo Varadkar, numa altura em que May tenta dar o tudo por tudo para uma renegociação do acordo do Brexit. A questão do "backstop", ou mecanismo de salvaguarda para garantir que não volta a haver uma fronteira rígida entre as duas Irlandas, foi o principal tema que impediu a aprovação do acordo pelo parlamento britânico.

Tanto May como Varadkar rejeitaram a hipótese de um avanço importante das negociações, com este encontro. Quinta-feira, May esteve em Bruxelas para encontros com os principais decisores da União Europeia, que rejeitam reabrir as negociações. O Reino Unido deve deixar oficialmente a União Europeia no dia 29 de março.