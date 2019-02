Cantinas sociais combatem fome infantil

View this post on Instagram

“Me siento alegre de haber empezado a ayudar en este comedor porque me tomaron en cuenta y me siento útil. Nadie me quería ayudar ni darme trabajo porque no tengo papeles”. Se me hizo un nudo en la garganta cuando estaba escuchando la historia de Rosa Ríos, quien es una madre colaboradora de nuestro comedor de @alimentalasolidaridad número 24 en el sector El León en El Cementerio, que inauguramos hoy. Rosa, tiene 24 años y nunca fue presentada ante el registro civil y no tiene acta de nacimiento, por esto nunca pudo estudiar, no sabe leer y escribir y ha sufrido todo tipo de exclusión. Me contó que teme mucho por sus tres hijos, de 3, 6 y 7 años, porque ellos tampoco han podido ser presentados y sólo la más grande está en el colegio porque la inscribió una prima suya. Para mí es importante saber que con el trabajo en Alimenta La Solidaridad, ella podrá empoderarse, recibir oportunidades y, con nuestra ayuda, tratar de solucionar su estatus legal.