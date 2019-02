"Batalha musical" entre regime venezuelano e oposição

Tamanho do texto

Já é conhecida como a "Batalha da música."

Do lado venezuelano junto à fronteira com a Colômbia, o regime de Nicolas Maduro organizou um concerto pela paz.

E a menos de um quilómetro dali, mas já na cidade colombiana de Cúcuta, o milionário britânico Richard Branson pôs em marcha um Aid Live pela Venezuela.

O empresário tem como objetivo angariar cerca de cem milhões de dólares para ajudar os venezuelanos.

"Precisamos de tentar ajudar aqueles que não estão a receber ajuda médica, ajudar aqueles que estão com fome e esperemos que este concerto contribua para que os mantimentos comecem a chegar à Venezuela para que as pessoas não sofram tanto."

Pelo palco do Aid Live Venezuela vão passar 32 artistas de vários países, enquanto no concerto pela Paz organizado pelo governo de Maduro, vão estar 40 cantores venezuelanos e na assistência alguns dos altos dirigentes do regime.

Os concertos começaram esta sexta-feira e vão durar até domingo.