Eurodeputados selecionam Procurador-geral da UE

Duas comissões do Parlamento Europeu entrevistaram candidatos para o primeiro ocupante do novo cargo do Procurador-Geral da União Europeia, que analisará crimes com fundos comunitários.

Numa audiência pública, os eurodeputados reuniram-se com os três pré-seleccionados: um vem de França, outro Roménia e outro da Alemanha.

O candidato que suscita mais interesse mediático é Laura Codruta Kovesi, da Roménia, que foi forçada a deixar o sistema judicial, em julho passado, porque o governo a acusou de abusar dos poderes e prejudicar a imagem do país exterior face ao número de casos de corrupção que avaliou.