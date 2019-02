Advogado Michael Cohen afirma, no Congresso, que Trump é "racista, trapaceiro e traidor"

Michael Cohen, o ex-advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, esta quarta-feira, perante o Congresso que o chefe de Estado sabia que um dos seus colaboradores estava em contato com o WikiLeaks para a publicação de milhares de e-mails do Partido Democrata, que afetou a campanha da sua rival Hillary Clinton.

"(Trump) era um candidato à presidência que sabia que Roger Stone (seu colaborador) estava em conversações com Julian Assange (fundador do Wikileaks) sobre a divulgação dos e-mails do Comitê Nacional Democrata", afirmou Cohen ao Comité de Supervisão e Reforma da Câmara Baixa do Congresso.