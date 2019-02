Melhor início de ano desde 1987

Em Janeiro e Fevereiro, a economia dos Estados Unidos cresceu ao mais acelerado ritmo desde 2015. Foram os dois melhores primeiros meses dos últimos 32 anos.

As previsões de crescimento têm sido pessimistas depois da forte queda do valor das 500 principais empresas no final do ano passado. Na base da recuperação está a decisão dos bancos centrais de suavizar as políticas meonetárias.

Com alguma cautela, os analistas sublinham que o ano pode ser um dos melhores de sempre. Os dois primeiros meses do ano costumam ditar a tendência final.

Curiosamente, esta quinta-feira, último dia de fevereiro, a bolsa de Wall Street sofreu uma queda, arrastada pelas notícias de um desfecho sem acordo da cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.