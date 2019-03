"Estado da União": EUA/Rússia, bússola eleitoral, abstenção europeia

Esta semana, a atenção mediática esteve virada para segunda cimeira entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un. Trump tentou convencer a Coreia do Norte a prescindir das armas nucleares, mas a reunião terminou em fracasso.

A Europa deveria estar preocupada com este desfecho e, também, com a tensa relação entre EUA e Rússia? Existe uma nova ameaça nuclear? A euronews colocou estas questões ao embaixador dos EUA para a União Europeia, Gordon Sondland.

No "Estado da União", programa que passa em revista a atualidade europeia da semana, destacamos, ainda, que o eventual aumento de votos nos partidos populistas de direita que poderá travar as políticas mais progressistas em matéria de luta contra as alterações climáticas, revela um relatório do centro de estudos adelphi.

Nas notícias breves destacamos, usando números:

1,9 biliões de euros é o valor estimado que a Alemanha ganhou com a adoção da moeda única. Um estudo revelou que os cidadãos alemães e os holandeses são os que mais ganharam, per capita, com a introdução dos euro, em 1999. Para quase todos os outros Estados-membros, a moeda única revelou-se um obstáculo para o crescimento económico.

Cinco é o número de partidos polacos que se uniram para dar um impulso pró-UE nas próximas eleições de maio. Conhecida como Coligação Europeia, a formação faz campanha por uma "representação polaca digna no Parlamento Europeu", evitando que o país se afaste do projeto de convergência da União.

20 graus em Londres e Bruxelas e 19 graus em Paris: a Europa Ocidental desfrutou de temperaturas recordes para o inverno. Mas a principal desvantagem é o aumento da poluição do ar. Várias cidades europeias emitiram alertas sobre presença de partículas finas.

Destaques na agenda da próxima semana: