Mais de 18 anos depois do primeiro troféu, em Milão, Roger Federer tornou-se no segundo tenista a ganhar 100 troféus individuais. À frente de Federer fica apenas Jimmy Connors, com 109 troféus.

O marco na carreira do suíço aconteceu este sábado depois da vitória frente a Stefanos Tsitsipas, por 6-4 e 6-4.

Com esta vitória Federer passa do sétimo para o quarto lugar do ranking mundial.