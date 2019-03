Apresentada candidatura de Abdelaziz Bouteflika

Tamanho do texto

Abdelaziz Bouteflika já tinha dado a conhecer a intenção de concorrer a um quinto mandato nas eleições presidenciais de 18 de abril, agora é oficial. O presidente argelino delegou a missão de oficializar a candidatura ao seu chefe de campanha. Abdelghani Zaalane referiu durante a apresentação da candidatura que o objetivo do chefe de estado era convocar novamente eleições no prazo de um ano caso fosse eleito.

Ainda assim, não é certo que Bouteflika venha a ser efetivamente candidato. A Comissão Nacional de Eleições deixou bem claro que todas as candidaturas tinham de ser apresentadas em pessoa, o que não aconteceu no caso do atual líder argelino, que completou este sábado 82 anos de idade. O seu estado de saúde é bastante delicado e apesar de não existir confirmação oficial, os rumores de que se encontra hospitalizado na Suíça são cada vez mais fortes.

A Comissão de Eleições tem até 10 de março para analisar as diferentes candidaturas.