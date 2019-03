Porto de Calais invadido por migrantes

Uma centena de migrantes invadiu durante a noite o porto de Calais, uma operação inédita dada a sua dimensão, sobretudo desde o forte investimento efetuado no reforço de segurança do porto há dois anos. Cerca de cinquenta conseguiram mesmo entrar no ferry com destino ao Reino Unido, instalando-se junto às chaminés.

A intervenção das forças de segurança acabou por colocar um ponto final a esta tentativa de atravessar a fronteira e deu origem a mais de sessenta detenções.

Apesar das evacuações sistemáticas da "selva" de Calais, ainda vivem aí perto de meio milhar de migrantes cujo objetivo é atravessar o canal da Mancha e estabelecer-se no Reino Unido.