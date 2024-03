De Euronews

Uma criança de 7 anos morreu afogada depois de embarcação que transportava 16 migrantes ter virado no Canal da Mancha. Outras 10 pessoas tiveram de ser hospitalizadas.

Uma criança de 7 anos morreu afogada no domingo depois de uma embarcação que transportava migrantes desde o norte de França até à Grã-Bretanha ter virado no Canal da Mancha.

Dezesseis pessoas, incluindo dez crianças com idades entre 7 e 13 anos, estavam a bordo, de acordo com as autoridades. Os pais da criança de 7 anos estavam a bordo com outros três filhos.

A pequena embarcação que não tinha capacidade para transportar tantas pessoas terá virado a 30 quilómetros da costa perto da comuna francesa de Watten, no norte do país, pouco depois de ter iniciado a travessia.

Um total de dez pessoas foram levadas para o hospital. Outras cinco, dois homens e três crianças, foram realojadas temporariamente pelas autoridades de Watten.