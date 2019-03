Theresa May é acusada de fazer suborno

Tamanho do texto

Theresa may está a ser acusada de fazer suborno com as zonas mais carenciadas do país.

Em causa está o anúncio que a primeira ministra britânica fez esta segunda-feira: 1,9 milhões de euros direcionados para as zonas com taxas inferiores de crescimente económico.

A oposição diz que Theresa May está a subornar deputados para que estes ajudem a aprovação do acordo Brexit.

O alegado suborno de May fez manchetes esta segunda feira. O The Times of London fala mesmo de uma acusação formal por parte da oposição.

James Brokenshire, o secretário de estado para as Comunidades e Governo Local do Reino Unido, já reagiu e diz que o fundo monetário de 1,9 milhões nada tem a ver com o acordo Brexit, acordo que diz acreditar ser o melhor para o país.

Entretanto, as negociações continuam, Michel Barnier vai reunir esta terça-feira com vários membros do parlamento britânico.

Quanto a May, a primeira-ministra verá o acordo Brexit a ir a votos já no dia 12 de março.