Hilary Clinton não se candidata à Casa Branca

Hilary Clinton, ex-candidata à presidência dos EUA, afastou a hipótese de ser candidata nas eleições de 2020.

Enquanto candidata democrata em 2016, Clinton contava tornar-se na primeira mulher Presidente dos EUA, antes de ser derrotada por Donald Trump.

"Eu não estou a concorrer, mas vou continuar a trabalhar, a falar e a defender aquilo em que acredito," declarou Hilary Clinton

Quem também está fora da próxima disputa presidencial é o ex- presidente da Câmara de Nova Iorque ex-Mayor de Nova York, Michael Bloomberg.

Numa mensagem via tweet, o multimilionário disse que não haveria maior honra do que servir o país como Presidente, mas que iria estar concentrando na sua campanha contra as alterações climáticas.

Até agora há aproximadamente uma dúzia de democratas que esperam vir a ser escolhidos para representar o partido na eleição presidencial.