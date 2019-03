Bouteflika não se recandidata

Tamanho do texto

Depois de mais de duas semanas de protestos, o presidente da Argélia cedeu.

Abdelaziz Bouteflika anunciou que não vai recandidatar-se a um quinto mandato e adiou as presidências de 18 de abril, sem marcar para já uma nova data.

Nas ruas, o ambiente é de festa. Uma multidão saiu para as ruas depois do anúncio do presidente.

Também nesta segunda-feira, o primeiro-ministro argelino, Ahmed Ouyahia, pediu a demissão depois do presidente anunciar uma remodelação governamental.

Ouyahia já foi substituído pelo ministro do Interior. Noureddine Bedoui deverá ser o responsável por formar o novo governo.