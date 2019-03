Encontradas as caixas negras do avião da Ethiopian Airlines

Segundo as informações avançadas pela televisão estatal etíope, as caixas negras foram recuperadas pelos investigadores no local dos destroços.

Nas redes sociais, a Ethiopian Airlines revelou que o registo digital dos dados de voo e o gravador de voz do cockpit também foram recuperados.

As causas do acidente ainda não são conhecidas. Sabe-se que o piloto detetou problemas pouco depois da descolagem e pediu para regressar ao aeroporto de Adis Abeba, mas não conseguiu.

Este foi o segundo acidente com um Boeing 737 Max 8 no espaço de cinco meses. No final de outubro, um avião do mesmo modelo da companhia Lion caiu na Indonésia.

Alegando preocupações com a segurança, as autoridades chinesas ordenaram a todas as companhias aéreas do país para deixarem de usar temporariamente estes aviões.

No acidente na Etiópia morreram 157 pessoas. Entre as vítimas mortais estão, pelo menos, 19 funcionários das Nações Unidas.

Esta segunda-feira, na representação da ONU em Genebra, os funcionários cumpriram um minuto de silêncio em memória das vítimas.