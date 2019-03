Senado rejeita emergência nacional para muro de Trump

O Senado americano rejeitou a declaração de emergência nacional proclamada por Donald Trump para obter fundos para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. 12 senadores republicanos juntaram esta quinta-feira o seu voto aos democratas para chumbar a iniciativa do presidente por 59 votos contra 41. O documento regressa agora à Casa Branca depois de ter sido chumbado pela Câmara dos Representantes no mês passado,

Trump não gostou e reagiu de imediato no Twitter com a palavra "Veto!" Se tal acontecer será o primeiro veto do presidente americano em dois anos de mandato.

A rejeição do muro na fronteira sul dos Estados Unidos foi a segunda derrota de Donald Trump no Senado em dois dias. Na quarta-feira a câmara alta do Congresso aprovou uma resolução para pôr fim ao apoio americano à aliança liderada pela Arábia Saudita que combate no Iémen os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão.