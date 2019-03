Liverpool no caminho do FC Porto, Benfica viaja até Frankfurt

Os oito clubes ainda em prova na Liga dos Campeões conheceram esta sexta-feira o caminho que terão de percorrer rumo à final de 1 de junho, em Madrid. E se o jogo grande coloca frente a frente Barcelona e Manchester United, o duelo que mais interessa às cores portuguesas irá trazer o Liverpool novamente até ao Estádio do Dragão.

A eliminatória do ano passado foi de má memória para o FC Porto (o Liverpool venceu por 5-0 no Dragão), mas nem por isso os ingleses esperam facilidades. Para a lenda dos reds", Robbie Fowler, "o resultado do ano passado não conta este ano" e "talvez o Porto encare a eliminatória com vontade de vingar o que aconteceu."

Caso siga em frente, o Porto irá jogar com o vencedor do Barcelona-Manchester United nas meias-finais. De regresso aos quartos, destaque ainda para o clássico entre Ajax e Juventus, uma reedição das finais de 1973 e de 1996.

Na Liga Europa, Benfica irá medir forças pela primeira vez na sua história com os alemães do Eintracht de Frankfurt. O quinto classificado da Bundesliga ainda não foi derrotado esta temporada nas competições europeias, pelo que a equipa de Gonçalo Paciência está longe de ser uma pera doce para os encarnados.

Caso siga em frente, o Benfica irá defrontar o vencedor do duelo entre Slavia de Praga e Chelsea. O jogo grande dos quartos coloca frente a frente o Nápoles e o Arsenal.