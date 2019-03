Ataque terrorista faz 49 mortos na Nova Zelândia

Tamanho do texto

Pelo menos 49 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas nos tiroteios desta sexta-feira em duas mesquitas da cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Dois homens entraram de rompante nos edifícios e abriram fogo. Um dos atiradores, um cidadão australiano de 28 anos, filmou e transmitiu em direto o massacre.

A primeira-ministra neozelandesa diz que a situação não tem precedentes no país e que "é claro que este momento só pode ser descrito como um ataque terrorista". Jacinta Ardern adianta que pelas informações já recolhidas, o ataque foi "bastante planeado". Quatro pessoas foram detidas - 3 mantêm-se sob custódia policial e dois engenhos explosivos encontrados nos automóveis dos dois atiradores foram entretanto neutralizados, garantiu ainda a chefe do executivo da Nova Zelândia.

O perímetro das duas mesquitas foi isolado. Em conferência de imprensa, o chefe da polícia neo-zelandesa garantiu que tudo está a ser feito para controlar a situação. Foi pedido a todas as mesquitas do país que fechassem as portas até indicação em contrário.

A primeira-ministra neo-zelandesa diz que este "é um dos dias mais negros" para o país.

Quatro pessoas foram detidas - três homens e uma mulher. A cidade mantém-se em alerta máximo.

(em atualização)