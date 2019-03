Zuzana Caputová vence primeira volta das presidenciais eslovacas

A primeira volta das primárias na Eslováquia é de Zuzana Caputová. A advogada, conhecida defensora do ambiente que se candidatou às eleições presidenciais do país sem qualquer experiência em cargos públicos, garantiu mais de 40 porcento dos votos.

"O que retiro dos primeiros resultados é um apelo à mudança. Os eleitores eslovacos conseguem imaginar um candidato que não está envolvido na política há muito tempo, mas que traz um novo ponto de vista sobre a realidade atual e outras opiniões sobre como resolver os problemas", afirmou a candidata.

Por nenhum dos candidatos ter obtido mais de metade dos votos, Caputová vai a uma segunda volta, a 30 de março, com o rival Maros Sefcovic. O comissário europeu para a Energia, apoiado pelo partido no poder, seduziu pouco mais de 18 porcento dos eleitores.

Os resultados definitivos deverão ser divulgados na tarde deste domingo.

Zuzana Caputová destacou-se pelas críticas à corrupção no país, tendo eleito como frase de campanha "Lutemos contra o mal" . Um dos principais visados foi o ex-primeiro ministro e aliado do atual líder do governo, Robert Fico. Fico demitiu-se do cargo, depois de o assassinato do jornalista de investigação Jan Kuciak e da namorada ter sido relacionado com responsáveis políticos eslovacos e a máfia italiana.