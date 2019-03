Rússia celebra anexação da Crimeia com festival

Tamanho do texto

Cinco anos após a anexação da Crimeia pela Rússia, muitos são convidados a participar no festival "Primavera da Crimeia" em Moscovo.

No festival são apresentadas danças tradicionais da Crimeia, descobre-se a gastronomia e pontos turísticos.

"Acho que está historicamente confirmado que esta terra deve ser parte da Federação Russa. A base da frota do Mar Negro está aqui localizada, é uma área estrategicamente importante para a proteção das fronteiras de nossa pátria," considera um homem.

"Eu sou uma fã russa da Crimeia. A Crimeia é nossa. Acho que foi uma decisão acertada, estou muito feliz por termos voltado à Crimeia há 5 anos," afirma uma mulher

"De acordo com as sondagens, a decisão de anexar a Crimeia ainda é considerada a decisão certa para a grande maioria dos russos, mas o número daqueles que acreditam ser útil para o país diminuiu drasticamente desde 2015," revela a jornalista da Euronews, Galina Polonskaya.

"Crimeia é Ucrânia", está escrito em ucraniano no cartaz que um ucraniano trouxe para este festival a poucos passos do Kremlin.

"As sanções que os países impuseram levaram à deterioração do padrão de vida. Além das sanções, as pessoas na Crimeia estão a ser presas. Mais de 70 presos políticos ucranianos estão em prisões russas e, recentemente, mais 24 marinheiros ucranianos," explica o cidadão ucraniano.

Fotos de alguns dos prisioneiros estão num cartaz que é mostrado pelo casal Nikolay e Marina. Vieram para o famoso parque Gorky, em Moscovo, para exigir que estas pessoas sejam imediatamente libertadas.

"O cineasta Oleg Sentsov, os tártaros da Crimeia, as autoridades russas estão a fazer uma repressão imensa contra eles," afirma Nikolay.

"A Rússia está cada vez mais isolada política e economicamente," considera Marina.

"Mas estas vozes acabam por ser abafadas pelo barulho da festa. "18 de março - o dia da reunificação da Crimeia com a Rússia" - foi decidido pelo Parlamento russo. As celebrações acontecem em todo o país," explica a jornalista da euronews.