27 discutem prorrogação do "Brexit"

Estão todos os olhos voltados para Bruxelas. A apenas oito dias para a data definida para o Brexit, a União Europeia e a primeira-ministra do Reino Unido tentam salvar o acordo, que está a ser elaborado há vários anos, e que foi rejeitado várias vezes em Westminster.

"O importante é que o Parlamento aprove o resultado do referendo, e que entreguemos o Brexit ao povo britânico. Espero sinceramente que façamos isso com um acordo. Continuo a trabalhar para assegurar que o Parlamento concorde com o acordo, para que possamos sair de maneira ordenada. O que interessa é que respeitemos o voto dos britânicos", afirmou Theresa May.

O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, espera evitar o caos de uma saída sem acordo: "A prioridade é garantir que a hipótese de "não acordo" seja retirada da mesa e evitar o caos de um movimento desordenado, na próxima sexta-feira... Vamos levar as nossas propostas ao parlamento britânico, na próxima semana, porque penso que é a prioridade".

O primeiro-ministro irlandês pintou o cenário de uma prorrogação do Brexit para 30 de junho.

"As eleições europeias têm de ser realizadas porque os cidadãos britânicos continuarão a ter direito a representação no Parlamento Europeu. Só se pode mudar isso mudando os tratados, todos sabemos o quão complicado isso é, seria mesmo necessário um referendo na Irlanda", informa Leo Varadkar.

Com a chegada dos líderes da União Europeia à cimeira, foram surgindo mensagens confusas sobre a eventualidade de um novo chumbo por parte dos deputados britânicos.

"Em caso de um voto negativo britânico, iremos caminhar para um 'não acordo', todos sabemos isso", afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, referiu que "caso o Acordo de Retirada não seja aprovado pela Câmara dos Comuns, teremos de retornar" na próxima sema.

São poucas as alternativas ainda à disposição de Theresa May. A primeira-ministra britânica poderá ter de encontrar novas alternativas para o Brexit.

"O Presidente do Parlamento britânico afirma que não quer uma nova votação, Jean-Claude Juncker não quer um novo acordo... Assim, a porta normal para sair da situação está quase encerrada. Então, estamos mais numa saída de emergência à espera de encontrar uma solução", sublinha o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel.

As negociações prometem ser tensa e poderão prolongar-se por toda a noite.