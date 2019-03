Forças Democráticas Sírias anunciam fim do califado do Estado Islâmico

As Forças Democráticas Sírias anunciaram este sábado o fim do autoproclamado califado do Estado Islâmico no país. O anúncio teve lugar após a reconquista militar da cidade de Baghouz, junto à fronteira com o Iraque.

O combate no último reduto do Daesh na Síria decorria há várias semanas. Agora, os combatentes curdos e árabes das Forças Democráticas Sírias prometem lutar contra os milhares de extremistas que ainda estão espalhados pelo território.

Segundo as autoridades, poderão ainda existir entre 10 a 20 mil radicais dispersos naquela região.

O anúncio acontece também poucas horas após o presidente Donald Trump ter declarado a vitória sobre o Daesh na Síria.

À chegada à Florida, o presidente dos Estados Unidos entregou mesmo aos jornalistas um mapa com 'o antes e o depois' da presença do Estado Islâmico entre o Iraque e a Síria.

De quase um terço da região, agora nada mais resta sob o domínio do Daesh.