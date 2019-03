Sondagens dão vitória sem maioria à oposição na Tailândia

Tamanho do texto

Cinco anos após o golpe militar, a Tailândia foi pela primeira vez a votos este domingo para eleger um novo parlamento.

As primeira sondagens apontam para uma afluência elevada entre os cerca de 51 milhões de eleitores e para uma vitória sem maioria do partido da oposição Pheu Thai. De acordo com o inquérito conduzido pela Super Poll, o Pheu Thai terá alcançado 163 dos 500 assentos, enquanto a frente prómilitar chegará aos 96 deputados.

O novo sistema eleitoral foi desenhado em favor dos militares e para evitar precisamente o regresso ao poder do partido Pheu Thai, do antigo primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, que agora apresenta Sudarat Keyurapan como candidata a chefe de governo.

Sudarat afirmou à imprensa que "o que mais preocupa as pessoas agora é a possível batota eleitoral que pode distorcer a vontade das pessoas".

Em jogo estão 500 lugares na Câmara dos Deputados: 350 escolhidos pelos círculos eleitorais e 150 por listas de partidos.

Esses deputados juntam-se então para uma votação conjunta com os 250 senadores, todos escolhidos pela junta militar que assumiu o poder no país e que pretende reforçar eleitoralmente o primeiro-ministro Prayut Chan-Ocha.

Prayut, proposto como candidato a chefe de Governo pelo partido Phalang Pracharat, parte com vantagem para estender o seu mandato, uma vez que só precisa do apoio de 126 deputados eleitos.