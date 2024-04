A barbárie entre Israel e o Hamas continua. A Faixa de Gaza tornou-se a zona de tensão que mais atenção atrai no mundo. Foi neste contexto, que o porta-voz do exército israelita, Roni Kaplan, conversou em exclusivo com a "Euronews".

Após quase seis meses de combates, um cessar-fogonão é uma opção que pareça estar próxima. Nenhuma das partes está a cumprir os requisitos necessários para pôr termo a uma guerra que já causou mais de 33.000 mortos.

Nos últimos dias, Israel tem sido criticado pela morte de sete trabalhadores humanitários da ONG do chefe espanhol José Andrés, World Central Kitchen, que se encontravam em Gaza para prestar ajuda humanitária. Israel reconheceu que as mortes se deveram a um "erro" das Forças de Defesa (IDF) e expressou as suas condolências aos familiares das vítimas.

A Euronews falou com Roni Kaplan, porta-voz do exército hebreu. A partir de um edifício governamental em Jerusalém, respondeu às perguntas lamentando repetidamente, entre outras coisas, a morte dos voluntários da ONG do chefe José Andrés.

Pergunta: Israel pediu desculpa pelo ataque que matou sete membros da ONG World Central Kitchen que estavam a entregar ajuda humanitária. O que é que aconteceu exatamente?

Resposta: Sim, foi um erro nosso, um erro humano que não tínhamos intenção de cometer. As Forças de Defesa de Israel estavam a controlar a partida de um comboio de ajuda humanitária. Identificaram pessoas armadas no interior do veículo e pensaram tratar-se de terroristas do Hamas.

P: Estavam realmente armados ou foi uma perceção errada? Quem eram essas pessoas?

R: Há poucos minutos, a investigação concluiu que havia pessoas armadas, mas não eram membros do Hamas, eram voluntários defensores que estavam a atravessar uma zona de guerra. Gostaria de expressar o nosso profundo pesar por este incidente. Enviamos as nossas condolências ao chef José Andrés, às famílias dos falecidos e a toda a organização World Central Kitchen, que realiza um trabalho admirável.

P: Que medidas foram adotadas na sequência deste incidente?

R: O cabo que estava encarregado desta operação foi demitido. O coronel responsável também foi demitido. Ambos foram demitidos, por decisão do comandante-em-chefe das Forças de Defesa de Israel.

P: Vai encorajar mais ajuda humanitária depois do receio que isso possa ter causado entre os voluntários?

R: A entrega de ajuda humanitária é essencial para a população de Gaza e continuaremos a trabalhar para reforçar ou facilitar a sua chegada. Tomaremos também medidas imediatas para assegurar que os esforços sejam redobrados para proteger o pessoal destas organizações internacionais que efectuam um trabalho tão importante.

P: Qual é o objetivo prioritário do exército israelita neste momento?

R: Desde o início que temos dois objetivos centrais: desmantelar o Hamas e libertar os nossos reféns.

O Hamas quer a destruição do mundo livre Roni Kaplan Porta voz do Exército de Israel

P: De acordo com alguns líderes mundiais, como Macron, não é muito viável eliminar completamente o Hamas. É realista pensar que vão conseguir isso?

R: O Hamas procura uma nova ordem mundial islâmica radical, procura a destruição deste mundo livre. Se possível, desmantelar a sua estrutura militar ao ponto de deixarem de combater em unidades organizacionais.

P: Como é que vão conseguir isso?

R: É preciso acabar com a guerrilha que está a ser travada atualmente no Norte, no Centro e na Faixa de Gaza e mudar o regime governamental do Hamas. Este último pode ser conseguido mais tarde e é mais uma questão política do que militar, mas pode ser conseguido. É o Hamas que quer que a guerra aconteça.

P: Qual é a possibilidade de tréguas?

R: Pode haver um cessar-fogo hoje ou daqui a um ano. Quando falo em cessar-fogo, refiro-me ao nível humanitário, no âmbito do qual Gaza seria efetivamente inundada com ajuda de todos os lados. A ajuda já está a chegar hoje por via aérea, por terra, por mar.... Recordo que, desde o início da guerra, já chegaram mais de 390.000 toneladas.

P: Mas não há tréguas?

R: Um cessar-fogo incondicional nesta altura por parte de Israel, sem libertar os reféns, equivale a um terrorismo sem fim. O Hamas está a impedir um acordo para libertar os nossos reféns. Agora, no mês do Ramadão, 57.000 muçulmanos rezaram em Jerusalém por um acordo para iniciar um cessar-fogo. Mas o Hamas procura deliberadamente o sofrimento da população civil para suscitar a piedade do Ocidente e, assim, impedir Israel de o desmantelar. Estão a utilizar a população civil como escudo humano.

P: Qual é a situação em Israel?

R: Está a ser atacado em sete frentes. Mas trata-se de uma luta não só de Israel, mas do mundo livre. Mesmo a dos muçulmanos moderados, que estão em maioria, contra os islamistas que estão a assassinar no Burkina Faso, na Nigéria, no Sudão e noutras partes do mundo. O "7 de outubro" que nos aconteceu aqui são acontecimentos que ocorrem em diferentes partes do mundo, perpetrados por grupos terroristas como o Boko Haram em África. E fazem-no constantemente.

P: Em Espanha, Pedro Sanchez falou da possibilidade de reconhecimento de um Estado palestiniano.

R: Sou um porta-voz militar, não posso exprimir-me perante um líder de um governo eleito pelo povo, como o presidente espanhol. Mas Israel é um país que fez a paz e cedeu territórios ao longo da sua história. É uma profunda falta de compreensão da realidade.

Não há nada que queiramos mais no mundo do que ter paz. Não queremos ter mais amigos debaixo da terra, nos cemitérios israelitas. Mas o Hamas não quer parar a guerra, porque se houvesse paz, não teria razão de existir. Quando o Sr. Sanchez ou nós próprios olhamos para o mundo, compreendemos que somos todos diferentes e formamos uma sociedade multicultural, enquanto o Hamas procura um mundo dividido entre os fiéis e os infiéis. Nós seríamos os infiéis que estão próximos deles. Vocês, os europeus, serão os próximos.

P: Se o Estado palestiniano se livrasse do Hamas, poderia coexistir com Israel?

R: Isso está totalmente fora da realidade. A ideologia jihadista que quer acabar com Israel tomou conta das ruas palestinianas, não só na Faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. O governo está a incitar à violência contra Israel.

P: Quando é que a guerra vai acabar?

R: Quando o grupo terrorista for derrotado ou, pelo menos, enfraquecido de tal forma que deixe de ter motivação para continuar a lutar.