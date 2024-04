De Euronews

Forças de Defesa de Israel retiraram maioria das tropas do sul da Faixa de Gaza. Ministro da Defesa diz que exército abandonou aquela zona do território para se preparar para operação em Rafah.

PUBLICIDADE

As Forças de Defesa de Israel retiraram durante a noite a maioria das tropas do sul do Gaza, onde, durante quatro meses, se registaram fortes combates, especialmente na área de Khan Younis.

De acordo com o ministro da Defesa de Israel, o exército abandonou aquela zona do território, no sul de Gaza, para se preparar para a operação em Rafah. Um número significativo de militares permanece no corredor de Netzarim, bloqueando assim o acesso ao norte de Gaza e facilitando as operações no centro e norte.

Estas movimentações das tropas israelitas foram anunciadas no mesmo dia em que, no Cairo, se negoceia um acordo de cessar-fogo.

Após o ataque que matou sete trabalhadores humanitários da World Central Kitchen, os voluntários da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinianos temem ser alvos de ataques israelitas.

O exército israelita já admitiu que foram cometidos "uma série de erros graves" que culminaram nesta tragédia.

De acordo com a investigação realizada por Telavive, as forças israelitas identificaram dois "homens armados" nos veículos de ajuda humanitária quando o comboio de veículos se dirigia para um armazém em Deir al-Balah. Quando os carros deixaram o local depois de descarregados, "um dos comandantes presumiu, erradamente, que os homens armados no interior dos veículos eram terroristas do Hamas".

De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, 196 trabalhadores humanitários, incluindo 175 membros da ONU, foram mortos em Gaza desde o início da guerra.

O número oficial de mortos na Faixa de Gaza alcançou este domingo os 33.175, quando se cumprem seis meses desde o início da ofensiva israelita após os ataques do Hamas a 7 de outubro do ano passado.

De acordo com o Ministério da Saúde em Gaza, controlado pelo Hamas, mais de 14.000 do total de mortos (42%) são crianças e 9.200 são mulheres.

O número total de feridos ascende a 75.886, aos quais se somam cerca de 7.000 corpos que estarão ainda debaixo de escombros.