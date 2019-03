A "cópia" que afinal é um original

Tamanho do texto

Os especialistas britânicos que restauravam uma réplica do quadro "Madonna da Romã" descobriram, depois de remover as camadas de verniz envelhecido, que estavam na frente do quadro original de Sandro Botticelli, pintado em Florença, em 1487.

Na altura, era comum os artistas fazerem cópias dos trabalhos para vender e os restauradores acreditam que esta é a versão mais próxima da obra-prima original exposta na Galeria de Uffizi, em Florença.

O quadro foi comprado pelo magnata dos diamantes Julius Wernher, em 1897, para fazer parte da sua coleção de arte. A "Madonna da Romã" estará em exposição na Ranger’s House, em Londres, a partir de 1 de abril.