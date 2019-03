Bronze para Portugal no GP de Tbilisi

Levani Matiashvili deu a vitória mais esperada ao público de Tblisi.

No último dia de torneio, o georgiano derrotou na final de +100kgs o bielorrusso Leri Khabelov com um makikomi no desempate. Uma projeção que lhe valeu a medalha de ouro.

Na categoria feminina de -78kgs, a cubana Kaliema Antomarchi, principal favorita à vitória, mostrou as credenciais durante todo a prova. Na final encontrou a segunda cabeça-de-série, a kosovar Loriana Kuka, mas desta vez, foi a número dois a derrotar a favorita.

Kuka fez dois wazari a Antomarchi e garantiu um impressionante recorde de eficiência para o Kosovo. Dois atletas em prova, duas medalhas de ouro.

Uma vitória da kosovar, mesmo com o treinador ausente.

"Sabia como lutar com ela, mas é sempre diferente numa competição em relação a um estágio. Antes da final, falei com o meu treinador que está agora no Kosovo. Deu-me algumas instruções de como lutar com ela e, sim, o plano resultou."

A portuguesa Patrícia Sampaio acabou no terceiro lugar.

Mas havia outro cubano numa final, desta feita na categoria de -90kgs.

O vice-campeão mundial Ivan Silva Morales mostrou-se focado durante todo o dia e chegou ao derradeiro combate frente ao favorito da casa, o georgiano Giorgi Papunashvili.

A um minuto do fim do tempo, Silva Morales aproveitou o desgaste do georgiano e conseguiu um wazari que deu a Cuba a única medalha de ouro no torneio.

**"Sabíamos que os judocas georgianos são realmente muito fortes, então o meu plano foi mover bastante as pernas e trabalhar o meu ashi waza e deu resultado. Acho que o aspeto físico foi crucial porque ele estava muito cansado na final e isso permitiu-me subir o nível do judo e vencer."

**

Na final feminina de +78 kgs, vitória para a francesa Julia Tolofua. Um Osoto-gari à brasileira Beatriz Souza resultou na terceira medalha de ouro dos franceses em Tblisi.

A portuguesa Rochele Nunes garantiu uma medalha de bronze.

O movimento deste último dia de prova foi para o russo Kazbek Zankishiev com um impressionante Ura Nage.

Na próxima semana realiza-se o Grande Prémio de Antalya.