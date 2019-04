Retrospetiva da estilista Mary Quant em Londres

Tamanho do texto

O trabalho da estilista inglesa Mary Quant, que contribuiu para popularizar a minissaia, está em destaque no Victoria & Albert Museum, a partir de dia 6 de abril. Mais de duas centenas de peças criadas entre 1955 e 1975 integram a exposição do museu londrino, que incluiu ainda anúncios publicitários.

"Ela abriu uma loja em 1955: a famosa boutique Bazaar, na Kings Road. E realmente nessa altura, a Grã-Bretanha estava a sair da austeridade do pós-guerra, o racionamento esteve em vigor até 1954. E de muitas maneiras, as suas roupas são uma reação contra aquele período", realça Stephanie Wood, co-curadora da exposição.

"Rapidamente, a marca foi um sucesso e ela abriu uma segunda loja. Ela criou esta atmosfera, este desejo de mudança e de novas roupas para acompanharem as vidas das mulheres", sublinha a co-curadora da exposição, Jenny Lister.

A retrospetiva do trabalho da estilista inglesa Mary Quant vai estar exposta no Victoria & Albert Museum ate fevereiro do próximo ano.