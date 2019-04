"Estado da União": Populistas, PPE, Brexit

Tamanho do texto

Vários partidos de direita de toda a Europa tentarão formar uma aliança para as eleições europeias, na próxima semana. A ideia é construir um grupo parlamentar com suficiente poder para bloquear alguma da legislação europeia que tem vindo a ser produzida. A euronews entrevistou um dos principais líderes populistas na Europa, a francesa Marine Le Pen.

Este é um dos temas em destaque no "Estado da União", que passa em revista a atualidade europeia da semana. Mas os populistas não têm uma plataforma comum. Na verdade, muito dos seus interesses são divergentes e os líderes têm personalidades conflituosas que tornam difícil obter compromissos.

No programa destacamos, ainda, a apresentação das prioridades do Partido Popular Europeu para a campanha eleitoral, pela voz do principal candidato a presidente da Comissão Europeia, o alemão Manfred Weber.

E não poderíamos deixar de abordar o Brexit: 12 de abril ou 22 de maio são duas possíveis datas para o Reino Unido sair da União Europeia. Mas a primeira-ministra britânica, Theresa May já pediu para debater uma nova extensão, durante a cimeira especial da União Europeia, a 10 de abril.

Destaques na agenda da próxima semana: