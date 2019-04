Theresa May enviou uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a propor a extensão do período de negociações para o Brexit até 30 de junho. A primeira-ministra britânica acrescenta, no documento, que se as partes conseguirem ratificar o acordo antes dessa data a saída pode acontecer antes.

May acrescenta ainda que o Reino Unido começará a preparar-se para realizar as eleições europeias, agendadas para maio.