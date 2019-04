Euronews Noite 05.04.2019

Neste Euronews Noite, os destaques foram os seguintes:

– No capítulo de hoje da saga do Brexit, Theresa May pede mais um alargamento dos prazos. A primeira-ministra britânica enviou o pedido por carta para o Conselho Europeu. A França exige antes um plano credível até 10 de abril;

– Foram finalmente reveladas as causas do incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro: as chamas deflagraram num aparelho de ar condicionado;

– A Rússia diz que vai finalmente resolver o polémico cativeiro de cerca de cem baleias, presas em condições deploráveis;

– A Bauhaus não foi apenas uma escola de design e arquitetura, foi toda uma corrente artística. E agora a Alemanha tem um museu à sua medida;