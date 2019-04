May reúne-se com Merkel e Macron em véspera de cimeira da UE

O clima de incerteza em relação ao futuro permanece em Londres. O Reino Unido estabeleceu o dia 23 de maio como a data para as eleições europeias, mas espera não realizá-las. Enquanto isso, aproxima-se a jornada crítica de 12 de abril, atual prazo-limite para o "Brexit."

Esta terça-feira, a primeira-ministra britânica reúne-se com a chanceler alemã em Berlim e com o presidente francês em Paris. Theresa May tentará convencer Angela Merkel e Emmanuel Macron a aceitarem uma prorrogação do "Brexit" até 30 de junho.

A primeira-ministra britânica tenta superar a resistência do rival trabalhista. Mas para Jeremy Corbyn, Theresa May ainda está longe da posição que defende.

"O problema é que o Governo não parece afastar-se das linhas vermelhas originais. Falei na questão de uma união aduaneira com a União Europeia (UE), do acesso ao mercado comum e, em particular, da proteção dos direitos dos consumidores, do ambiente e dos direitos dos trabalhadores. Isso tem de ser dinâmico e garantido no futuro. Até ao momento, não tivemos esses compromissos", sublinhou o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn.

O negociador-chefe da União Europeia para o "Brexit", Michel Barnier, esteve reunido com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, em Dublin na segunda-feira. Disse esperar um resultado positivo para as negociações entre os partidos em Westminster e que a UE apoia a Irlanda independentemente do tipo de saída: "Deixem-me ser claro: se o Reino Unido abandonasse a União Europeia sem acordo não discutiríamos o que quer que seja com o Reino Unido até a existência de um acordo para a República da Irlanda e Irlanda do Norte ou para os direitos dos cidadãos e a situação financeira."

Os líderes europeus reúnem-se esta quarta-feira com Theresa May, em Bruxelas. Qualquer adiamento da data do "Brexit" requer a aprovação unânime dos líderes do 27 Estados-membros remanescentes.