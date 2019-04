Mogherini apela ao respeito pela trégua humanitária na Líbia

Tamanho do texto

A questão líbia não constava formalmente da agenda dos trabalhos mas foi discutida na reunião dos ministros Negócios Estrangeiros da União Europeia, no Luxemburgo, esta segunda-feira.

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, apelou ao respeito pelas tréguas e a um regresso às negociações políticas.

"Falei com enviado especial das Nações Unidas para a Líbia, Ghassan Salamé, e penso que a primeira mensagem que precisamos de passar, em conjunto, é a de uma implementação completa de uma trégua humanitária para permitir a retirada de civis e de feridos da cidade, para evitar mais ações militares ou uma escalada militar adicional e para permitir o regresso às negociações políticas."

No terreno, a tensão entre o opositor Exército Nacional Líbio (ENL) e o Governo de União Nacional, reconhecido pela comunidade internacional, faz temer cada vez mais uma guerra civil.

A ofensiva do ENL, grupo sob o comando do marechal Khalifa Haftar, que controla o leste e o sul do país, tem como ambição tomar o controlo de Tripoli, a capital líbia.