Biden insinuou que o tio foi comido por canibais na Papua-Nova Guiné - e o país não gostou

Primeiro-ministro da Papua-Nova Guiné emitiu um comunicado dizendo que Biden menosprezou o país ao rotulá-lo como nação de canibais.

O primeiro-ministro da Paupua-Nova Guiné acusou o Presidente norte-americano de menosprezar a ilha do Pacífico Sul quando, na semana passada, insinuou que um tio fora ali comido por canibais durante a Segunda Guerra Mundial.

Num comunicado divulgado no domingo, citado pela AP, James Marape admitiu que os comentários de Biden podem ter sido "um lapso", mas realçou que o seu país não merece ser assim rotulado. "A Segunda Guerra Mundial não foi obra do meu povo; no entanto, foram desnecessariamente arrastados para um conflito que não era deles", sublinha a declaração de Marape.

Os comentários de Joe Biden parecem, assim, ter ofendido o país, aliado estratégico da China, que tem cada vez maior influência naquela região.

Na semana passada, o presidente dos EUA disse num encontro na Pensilvânia que o tio, o aviador Ambrose Finnegan, fora abatido sobre a Papua-Nova Guiné e que o corpo nunca fora recuperado. "Costumava haver canibais verdadeiros naquela parte da Nova Guiné", disse Biden, referindo-se à principal ilha do país.