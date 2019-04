Barcelona vence em Old Trafford e tem um pé nas "meias"

Tamanho do texto

O Barcelona deu um passo de gigante rumo às meias-finais ao derrotar pela primeira vez o Manchester United em Old Trafford. A história do encontro ficou escrita logo aos 12 minutos, quando Luke Shaw marcou na própria baliza o único golo da partida. Apesar da derrota, nada está perdido para os ingleses. Nos oitavos-de-final tinham perdido em casa por 2-0 frente ao Paris Saint-Germain e foram dar a volta ao Parque dos Príncipes.

Em Amesterdão, Cristiano Ronaldo voltou a dizer presente no ataque da Juventus. O atacante português colocou a equipa italiana em vantagem à beira do descanso, logo a abrir o segundo tempo o brasileiro David Neres restabeleceu a igualdade para o Ajax. Douglas Costa ainda acertou no poste da baliza holandesa mas o marcador não mais viria a mudar.

Os jogos da segunda mão estão marcados para a próxima terça-feira.