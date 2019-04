O impacto de Bauhaus na fotografia

Tamanho do texto

Que impacto teve Bauhaus na Fotografia?

É a essa questão que a exposição "Bauhaus e fotografia: nova visão na arte contemporânea" do Museu da Fotografia de Berlim tenta responder.

A escola Bauhaus foi fundada em Weimar, na Alemanha, em 1919 é conhecida principalmente pela sua arquitetura modernista. No entanto, artistas de todos os géneros foram buscar inspiração ao movimento vanguardista. Esta mostra, explora o impacto que o movimento artístico teve na fotografia.

"A exposição questiona o que era moderno nas décadas de 1920 e 1930 em relação à fotografia. Como estavam as coisas naquela época. A exposição aborda, também, artistas da Alemanha de hoje que lidam com essas questões", referiu Ludger Derenthal, diretor da coleção de fotografia do Museu de Fotografia de Berlim.

Este ano, um pouco por toda a Alemanha, celebra-se o centenário da fundação da Bauhaus, com exposições, festivais e eventos.

"Bauhaus e fotografia: nova visão na arte contemporânea" no Museu da Fotografia em Berlim até 25 de agosto.